Bari, vandalizzato alberello nel giardino Bucci: “Ora basta”

Era stato piantato nel parco Mimmo Bucci dai volontari e ambientalisti delle associazioni Autoctoni e Fridays for Future ma qualcuno lo ha vandalizzato, sradicato e spezzato. Un atto che è stato fortemente condannato dalla mamma di Mimmo Bucci, Francesca Lozito Bucci. “Sono a dir poco indignata da quello che è accaduto – racconta – se la sono presa con un piccolo alberello che era stato piantato il 15 maggio scorso in memoria di Mimmo e di tutte le vittime della strada. Quell’alberello in crescita per noi aveva un significato e non ci sono parole per questo gesto. Esigo di visionare le telecamere e di individuare il responsabile e chiedo ancora una volta un servizio di guardiania. Se non siete capaci di fare rispettare quel luogo – conclude – togliete l’intitolazione del giardino a mio figlio, non ne posso davvero più”.