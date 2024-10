Città dell’Olio, torna la ‘Camminata tra gli olivi’

“Salvare un oliveto salva la vita”: è questo il messaggio sul tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica che lancia l’ottava edizione della Camminata tra gli olivi, evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e realizzato domenica 27 ottobre in oltre 100 Città dell’Olio di 18 regioni italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), Federazione italiana fegato Onlus (Fif), Unione nazionale pro Loco d’Italia (Unpli) e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, è nata – spiega una nota – per valorizzare e tutelare il patrimonio olivicolo e sensibilizzare la cittadinanza sull’uso dell’olio Evo di qualità in una dieta equilibrata allo scopo di prevenire i tumori e a ridurre le malattie epatiche.

L’edizione 2024 mira a coinvolgere la cittadinanza nella campagna social “Salvare un oliveto salva la vita”: chi parteciperà alla Camminata tra gli olivi della propria città potrà farsi fotografare dietro lo striscione posto alla testa della ‘Camminata Insieme’ e si potrà mettere in cammino per mostrare il proprio sostegno alla proposta di legge delle Città dell’Olio per il contrasto dell’abbandono dell’olivicoltura, avanzata in occasione dei 30 anni dell’associazione, contribuendo alla richiesta di un intervento efficace e rapido da parte del Governo per salvare gli olivi. Al tema principale della camminata sono legate altre due iniziative: il censimento delle aree olivate pubbliche abbandonate, che permetterà di individuare le olivete che hanno bisogno di interventi di recupero e valorizzazione con il fine di supportare le Città dell’Olio al recupero delle stesse, e la campagna di sensibilizzazione sui benefici per la salute derivanti dal consumo dell’olio extravergine di oliva, denominata “O-Liver”, a cui è associata una raccolta fondi per finanziare un progetto di ricerca sull’olio Evo dal titolo “L’effetto dell’olio Evo per evitare le complicanze del fegato grasso”.