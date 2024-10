La prevenzione del tumore al seno viaggia in treno e arriva in Puglia

Martedì 22 ottobre saranno due le Frecce coinvolte nell’iniziativa: il treno Frecciarossa in partenza da Barletta alle 13.33 e diretto a Lecce (15.50) e il treno Frecciargento in partenza dal capoluogo salentino alle 17.15 con arrivo a Barletta alle 19.13. A bordo dei treni, volontari della Fondazione IncontraDonna e medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica forniranno gratuitamente consulenze e distribuiranno materiale informativo, compreso il “Vademecum della Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, l’abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e no, e scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.

Quest’anno, per la prima volta, nella stazione di Bari Centrale, sarà presente anche uno stand dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari dove medici e sanitari offriranno informazioni sugli screening oncologici e sui servizi offerti dal Centro di orientamento dell’Istituto. Inoltre, sulla piattaforma “Frecciarosa.it” saranno prenotabili anche quest’anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Frecciarosa 2024 è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute, che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali. Il Gruppo FS, sensibile alle iniziative in ambito sanitario, ha rinnovato il suo impegno con il progetto Frecciarosa, offrendo a cittadini e viaggiatori un servizio a tutela della salute, nella consapevolezza che un reale contrasto delle malattie oncologiche e in particolare del tumore al seno passa solo attraverso una corretta informazione e una sistematica prevenzione.