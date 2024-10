Tenta la fuga e nasconde la droga in bocca, arrestato a Lecce

E’ stato raggiunto dai carabinieri dopo un inseguimento e ha nascosto in bocca un involucro contenente droga, ma il suo tentativo di sfuggire ai controlli è fallito. In carcere, con l’accusa di detenzione finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di arma clandestina, è finito un 49enne di Lecce, già noto alle forze dell’ordine.

Intercettato da una pattuglia in via Cicolella, l’uomo ha accelerato dando inizio ad una movimentata fuga. Una volta fermato, i militari si sono accorti che l’uomo aveva difficoltà a parlare e si sono insospettiti. Hanno così scoperto che nascondeva in bocca un involucro contenente quasi 20 grammi di cocaina. La perquisizione è proseguita nella sua abitazione, dove è stata rinvenuta nella camera da letto una pistola a tamburo modificata e perfettamente funzionante, caricata con 3 proiettili calibro 22 e pronta all’uso. I militari hanno trovato anche una decina di grammi di mannite, sostanza usata generalmente per tagliare la cocaina.