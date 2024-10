A Bari manifestazione per la pace: “Fermiamo le guerre”

Sabato, 26 ottobre, la Cgil sarà in piazza a Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma, Torino per la giornata di mobilitazione nazionale “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora” organizzata dalle cinque Reti promotrici: Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci. Sette piazze italiane, come i colori di un arcobaleno pacifista, per rivendicare a gran voce: “Basta con l’impunità, la complicità, l’inazione. Cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo”. A Bari l’appuntamento è fissato alle ore 9.30 in piazza Massari. Seguirà un corteo per le vie del centro con comizio conclusivo in Piazza Prefettura.