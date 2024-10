A Bari settima edizione della Giornata del Commercio Equo e Solidale

Si chiama “#CapacidiFuturo” la giornata che domani 25 ottobre 2024, a partire dalle 9.00 nello Spazio13 Urban Center di via Colonnello de Cristoforis a Bari, si svolgerà in occasione della Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale giunta alla settima edizione. Un’affermazione, ma anche una probabile domanda sulla capacità, di tutte le generazioni, di confrontarsi con il presente per sperare in un futuro giusto e sostenibile.

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.30 i partecipanti avranno modo di approfondire temi sensibili come ambiente economia e consumo consapevole con il coinvolgimento di organizzazioni che vedono protagoniste le nuove generazioni, in prima linea nel difendere un futuro possibile, un futuro che tenga conto delle loro necessità, un futuro che di diritto gli appartiene. Fridays for Future, Economy of Francesco e Laboratorio InnovAzione Altromercato, sono solo alcune delle realtà che dimostrano come i più giovani rappresentino un potente agente di cambiamento.

La giornata, a cura della cooperativa sociale Unsolomondo, è stata realizzata grazie alla Legge regionale 32/2014, che fa della Puglia la prima e unica regione del Sud Italia a dotarsi di una legge sul Fair Trade. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale quale momento di incontro tra tutti coloro i quali ridanno dignità al lavoro, ai lavoratori e ai consumatori.

“L’idea su cui si basa #CapacidiFuturo – ha dichiarato Piero Schepisi, presidente di Unsolomondo – è quella di legare il percorso del Commercio Equo e Solidale alle sorti delle generazioni più giovani perché, come noi, hanno il desiderio di un cambiamento che porti a un mondo più giusto, più rispettoso e sostenibile. Abbiamo deciso di coinvolgere i giovani perché stanno vivendo le conseguenze delle nostre scelte, fatte senza coinvolgerli, e li stiamo costringendo a subirle. Di qui il loro diritto a essere riconosciuti come protagonisti del presente prima ancora che del futuro. Altrettanto significativo ci è sembrato il coinvolgimento non solo di addetti ai lavori sul tema del Commercio equo e Solidale, ma anche e soprattutto degli studenti che parteciperanno alla giornata per un confronto diretto sui temi proposti”.

Due le sessioni. Dalle 9 alle 13 il dialogo sarà con Mattia Schepisi attivista di Fridays for Future, Francesca Basile per Economy of Francesco e Beatrice Campisi per Laboratorio InnovAzione Altromercato. Il Focus del pomeriggio, invece, a partire dalle 16, sarà con la rete di organizzazioni solidali. Interverranno Piero Schepisi presidente della cooperativa sociale Unsolomondo, Pietro Fragasso presidente della cooperativa sociale Pietra di Scarto di Cerignola, Mariapaola La Ruffa presidente della cooperativa Equociqui di Taranto e Gaga Pignatelli coordinatrice dell’associazione di categoria delle organizzazioni italiane di commercio equo e solidale Equo Garantito. In programma anche la proiezione del docufilm “Unsolomondo – da oltre 30 anni il Commercio Equo è a Bari”.

Chiuderà la giornata, arricchita anche da diversi stand, una degustazione di cocktail equosolidali e subito dopo il concerto jazz dei DOUSSOUN’GOUNI – tra l’Africa e il Cosmo, gruppo composto da Roberto Ottaviano, Giuseppe Todisco, Francesco Schepisi, Gianluca Aceto, Dario Riccardo e Cesare Pastanella.