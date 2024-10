Adottata dall’aeroporto di Bari, Luna morde cameraman

Era stata adottata dall’aeroporto di Bari, ma ora si trova al centro delle cronache dopo che Luna, una pitbull abbandonata e accudita nello scalo di Palese, ha aggredito un operatore di Canale 5, Angelo Petragallo, di 62 anni.

È successo il 23 ottobre, quando la troupe di Mediaset si è presentata in aeroporto per raccontare la storia di Luna. Qualcosa però è andato storto: il cameraman è stato morso in testa da Luna. Lo ha raccontato più volte lui stesso: l’operatore, nel momento in cui si è piegato per raccogliere una batteria che aveva messo a caricare, è stato morso in testa da Luna. Per lui una prognosi di dieci giorni. La diretta non è mai andata in onda. Dal presidente Antonio Vasile però arrivano rassicurazioni sul futuro dell’animale, come rivela Fanpage: “Luna non si muove da qui e non è pericolosa”.