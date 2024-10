Bari, questa volta è un punto d’oro: 0-0 al ‘Picco’

(di Nicola Lucarelli) Se nelle partite precedenti, il Bari era uscito dal campo con tanti rimpianti, nella gara disputata contro lo Spezia, la formazione di Longo ha ottenuto un pareggio prezioso, frutto di una prestazione accorta e molto diversa dalle precedenti. Il tecnico Longo ha impostato la gara in maniera diversa rispetto a quanto visto in questa prima parte di campionato. Al ‘Picco’ si è visto un Bari meno aggressivo del solito e che ha giocato con un baricentro più basso. Lo Spezia si è confermata un’ottima squadra, la migliore affrontata dai galletti sino a questo punto.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai liguri, mister Moreno Longo deve rinunciare a Sgarbi (dolore intercostale) e Matino (lesione all’adduttore). Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in difesa Obaretin rileva Pucino, mentre Lella si riprende una maglia da titolare a centrocampo. In attacco partono dal primo minuto Lasagna e Favilli con Sibilli e Falletti che partono dalla panchina.

Nello Spezia, il tecnico Luca D’Angelo ha tutti gli effettivi a disposizione, tranne Aurelio. L’allenatore nativo di Pescara, schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Soleri affianca Pio Esposito in attacco, in difesa c’è Bertola con Mateju che si accomoda in panchina.

PRIMO TEMPO: Parte forte lo Spezia che va al tiro al minuto 5 con Reca, ma la conclusione del laterale polacco finisce a lato. Al minuto 9, Radunovic manca la presa in uscita alta, favorendo il tiro di Nagy che viene respinto dello stesso estremo difensore biancorosso. Dura solo 19 minuti la partita di Favilli, costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Novakovich. Lo Spezia colpisce il palo al minuto 22 con Pio Esposito. Prova a replicare il Bari al minuto 26 con Lasagna, ma il suo tiro termina alto. Ancora Spezia pericoloso al minuto 30, sempre con Pio Esposito, ma il colpo di testa dell’attaccante finisce alto sulla traversa. Salvatore Esposito impegna Radunovic al minuto 40 direttamente da calcio di punizione, ma il portiere biancorosso è attento. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: Pronti via e dopo soli 30 secondi, lo Spezia va vicino al gol con un colpo di testa del neo entrato Colak, con Radunovic costretto alla respinta in corner. Ancora un legno colpito dai padroni di casa al minuto 49: Reca disegna una parabola “quasi ” perfetta che si infrange contro la traversa. Ci prova ancora Pio Esposito al minuto 62, ma il suo fendente termina a lato. Si fa vedere il Bari nella metà campo bianconera al minuto 66 con Dorval che calcia fuori. Padroni di casa ancora pericolosi su palla inattiva al minuto 75 con un colpo di testa di Bertola che finisce alto. Colak prova il gol di tacco al minuto 76, ma non impatta bene col pallone. Doppio cambio per il Bari al minuto 77: fuori Obaretin e Favasuli, dentro Simic e Oliveri. Radunovic è reattivo al minuto 81 su una conclusione potente di Vignali. Ultimi cambi per Longo al minuto 84: dentro Saco e Bellomo, fuori Lasagna e Maita. Ci riprova Vignali al minuto 89, ma Radunovic blocca a terra. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Alberto Ruben Arena. Spezia Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio ‘Alberto Picco’ termina 0-0.

PAGELLE: Vicari puntuale, Radunovic reattivo. Novakovich, che errore!

Radunovic 6,5, Mantovani 5,5, Vicari 6,5, Obaretin 6,5 (77′ Simic 6) , Favasuli 5,5 (77′ Oliveri 6), Maita 5,5 (84′ Saco sv), Benali 6, Lella 6, Dorval 6, Favilli sv (Novakovich 5), Lasagna 5,5 (84′ Bellomo sv)

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Angoli: 5 – 1

Ammoniti: Lella, Soleri, Novakovich, S. Esposito, Obaretin

Tiri in porta: 5 – 0

Possesso palla: 59% 41 %

FORMAZIONI INIZIALI:

SPEZIA: Gori, Wisniewski, Esposito S., Elia, Nagy, Esposito P. , Reca, Bandinelli, Soleri, Hristov, Bertola

Panchina: Moscardi, Mosti, Degli Innocenti, Falcinelli, Colak, Di Serio, Cassata, Vignali, Candelari, Mateju, Giorgeschi, Kouda

BARI: Radunovic, Mantovani, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Lella, Dorval, Favilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Falletti, Sibilli, Pucino, Simic, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Domenico Rocca della sezione di Catanzaro e Mario Vigile della sezione di Cosenza. Quarto ufficiale: Matteo Dini della sezione di Città di Castello. VAR: Francesco Fourneau (Roma1), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

