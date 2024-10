Blackout, vigili del fuoco aiutano disabile a Gravina

Ieri 24 ottobre 2024 intorno alle ore 10:00 i vigili del fuoco sono stati chiamati per un interruzione dell’energia elettrica nel comune di Gravina. In un appartamento coinvolto dal blackout c’era un uomo di 35 anni affetto da alcune patologie gravi per le quali la sopravvivenza è legata al funzionamento continuo di alcuni apparecchi sanitari. Sul posto due squadre di cui una con specialisti dei moduli di colonna mobile, quelli che si usano solitamente in calamità. I Vigili del Fuoco del Comando di Bari hanno alimentato l’intero appartamento, compresi frigoriferi contenenti farmaci, grazie ad un grosso gruppo elettrogeno, inoltre ne avevano disponibili sul posto altri due di riserva per ogni evenienza. Alle ore 17 circa, ripristinata l’ energia elettrica, i vigili sono potuti rientrare in sede con il ricordo di una giornata particolare e i ringraziamenti commossi dei familiari.