Cibo e salute, a Bari tre giorni dedicati al ‘buon vivere’

Il cibo passepaurtout per parlare di scienza, salute, territorialità, ambiente, sport, piacere, cura e benessere. Nel CiBari Village, in Piazza del Ferrarese e nell’ex Mercato del Pesce a Bari si farà questo, dal 28 al 30 ottobre prossimi. Non c’è bisogno di scomodare Ippocrate (460 a.C – 377 a.C.) per comprendere come la salute sia “una ricetta senza tempo” che proprio sul cibo e la preparazione degli alimenti basi buona parte della storia dell’umanità. Una tre giorni che, per la sua seconda edizione, parla di “buon vivere” e mette in campo le competenze del Centro Interdipartimentale Cibo in salute: nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e benessere sociale dell’Università degli Studi Bari Aldo Moro, l’Accademia di Belle Arti di Bari, l’assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, il Comune di Bari, il Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Veneto, Museo Nazionale Collezione Salce, il Coordinamento Nazionale Biologi Nutrizionisti, Konsumer Italia-Associazione di consumatori, Troisi Ricerche srl, Tipica Puglia, Federazione Nazionale degli Ordini dei biologi (FNOB), Ordine dei Giornalisti-Consiglio Regionale Puglia, Associazione dei Frantoiani Puglia (AFP), Consulta regionale degli ordini dei farmacisti Puglia, l’Istituto professionale D. Modugno di Polignano a MareTeam Puglia Danza Sportiva.

Bari, così, diventa Capitale dell’alimentazione sana e sostenibile e lo fa esponendo in piazza tutto il valore della sua biodiversità produttiva, ripartendo dai luoghi di produzione, dalla stagionalità, ma anche dall’innovazione tecnologica e la ricerca che oggi interviene sulla filiera degli alimenti funzionali e dei nutraceutici che da essi derivano. Quest’anno i focus sono su 3 target principali: anziani, sportivi, gestanti e mamme. Con talk dedicati, show cooking e stand con prodotti adeguati coordinati da Tipica Puglia. Le serate saranno allietate da esibizioni musicali. “L’evento CiBari – il Cibo della Salute – rappresenta un importante appuntamento attraverso il quale UniBa promuove salute, sostenibilità e innovazione. Inoltre, si tratta di una grande un’occasione per evidenziare il ruolo che la Puglia e la città di Bari possono giocare nel campo dell’alimentazione sana e sostenibile. Lo slogan “La salute è una ricetta senza tempo” ci ricorda che l’attenzione alla salute attraverso l’alimentazione è un percorso continuo e senza età. Bari, con la sua lunga tradizione culturale e il suo legame con la terra e il cibo, è il luogo ideale per accogliere questo dialogo tra scienza cultura e benessere.”