Colpita da malore, muore pallavolista pugliese di 33 anni

Lutto nel mondo della pallavolo pugliese. E’ venuta a mancare a soli 33 anni Valentina Sergi. La donna avrebbe avuto un malore, vani i soccorsi. Oggi si terranno i funerali. Valentina era tesserata con la società Volley di Presicce – Acquarica e tanti sono stati i messaggi di cordoglio.

“Con il cuore straziato e l’anima in lutto, l’intera società si stringe in un abbraccio di profondo dolore attorno alla famiglia Sergi e alla società Astra Volley, colpite dall’improvvisa e straziante perdita della loro amata Valentina – scrive Fly Armida Volley Taviano – Quel sorriso radioso che la contraddistingueva rimarrà per sempre con noi. Sul campo da pallavolo, la sua passione più grande, Valentina danzava con grazia ed energia. Le stagioni trascorse insieme rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori come momenti preziosi di gioia condivisa. Ti porteremo sempre con noi, nel santuario dei nostri ricordi più cari. Quel sorriso luminoso, quella gioia contagiosa che era la tua essenza – vivranno per sempre nelle nostre memorie, come una stella che continua a brillare anche dopo il tramonto. Riposa in pace, dolce Valentina. Il tuo sorriso sarà per sempre la nostra luce”. Ed ancora: “Era difficile non volerti bene – scrive Astra Volley – Bella,solare..il tuo sorriso era contagioso.. e vogliamo ricordarti così..ci mancherai”. (foto facebook comune di Presicce – Acquarica)