Molfetta, a novembre le proiezioni di Megalopolis e Berlinguer

Proseguono gli appuntamenti con il grande cinema alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Dopo ‘Campo di battaglia’ e ‘Vermiglio’, nuovi titoli diretti da importanti registi italiani e internazionali in proiezione a novembre. Terminano il 25 ottobre le proiezioni de Il tempo che ci vuole, di Francesca Comencini, racconto autobiografico della regista che esplora anche il rapporto con la figura paterna, per far poi spazio dal 7 al 13 novembre a una produzione internazionale diretta da Francis Ford Coppola: Megalopolis. Ambientato in un futuro distopico, la pellicola segue le vicende di Cesar Catilina, architetto di New Rome con il suo piano utopistico per ricostruire la città di finzione, distrutta da una catastrofe.

Dal 14 al 21 novembre è la volta del biopic di una figura che ha cambiato la politica italiana e non solo: Elio Germano è il protagonista di Berlinguer. La grande ambizione. Il regista Andrea Segre porta così sul grande schermo il racconto biografico della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Un racconto che inevitabilmente mostra i limiti della politica del Partito Comunista all’epoca, ancora troppo soggetta all’influenza di Mosca e alla crisi del capitalismo mondiale Le proiezioni sono in programma dal martedì al sabato alle ore 18 e 20.30, mentre la domenica si tengono alle ore 17.30 e 20. Cine Cittadella è un progetto a cura della Società cooperativa Teatri di Bari.