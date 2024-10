Musica al mattino: un rituale per migliorare umore e salute

La musica ha il potere di trasformare il nostro stato d’animo e, ascoltarla al risveglio può influenzare positivamente la nostra intera giornata.

Un recente studio condotto dal Dipartimento di Psicologia della McGill University in Canada, ha dimostrato infatti che ascoltare musica al risveglio rinforza il sistema immunitario, riduce il livello di stress, aumenta la produzione di serotonina ed ossitocina, ormoni del benessere e della felicità. Questo significa che, anche solo con una semplice melodia, possiamo predisporci a una giornata più serena e produttiva.

Molto spesso ci si concentra sulla qualità del sonno, dando troppa poca importanza alla fase di risveglio. Molteplici studi invece concordano sull’utilità di un risveglio lento, dell’importanza di quei 10-15 minuti che portano all’attivazione e all’inizio della giornata. Musica e colazione rappresentano un binomio perfetto per raggiungere questo obiettivo. Prendersi del tempo musicale, dedicando minuti preziosi alla colazione, è fondamentale per iniziare la giornata nel modo più sereno.

Ma esiste un genere musicale da prediligere?

La scelta musicale, per quanto fondamentale, si rivela estremamente soggettiva. Tendenzialmente se ci aspetta una giornata intensa e abbastanza stressante, si dovrebbero prediligere brani armonici più tranquilli e con un ritmo abbastanza lento; al contrario se necessitiamo di energia, sarà meglio optare per ritmi più intensi e coinvolgenti.

Importante è non sottovalutare gli effetti della musica sulla memoria individuale. La musica ha infatti il potere di far riaffiorare ricordi e immagini della nostra vita passata e di far emergere emozioni collegate a quelle melodie. Ha anche il potere di connetterci con noi stessi e con gli altri e talvolta di rafforzare legami.

Creare dunque una playlist dei brani preferiti può trasformarsi in un rituale mattutino, un momento per ricaricare le energie, riformulare pensieri e prepararsi ad affrontare le sfide quotidiane.