Non fu stalking, assolto l’ex patron della Notte della Taranta

Il Tribunale di Lecce (giudice Malagnino) ha escluso che Massimo Manera, ex sindaco di Sternatia nonché ex presidente della Fondazione Notte della Taranta, si sia reso responsabile del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna. La sentenza ha dichiarato il non doversi procedere per tale reato, derubricato nella contravvenzione di molestie dichiarata estinta con il pagamento di una oblazione di 339 euro. Analoga soluzione, peraltro, era già stata prospettata anche dal giudice dell’udienza preliminare, sia pur con ordinanza interlocutoria, non condivisa dalla procura. Manera era accusato di aver perseguitato nel dicembre 2021 l’ex convivente con mail e messaggi offendendola e ricattandola tanto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita. Nell’ottobre 2022 era stato raggiunto anche da un provvedimento di ammonimento firmato dal questore.