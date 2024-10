Storie da raccontare, a Bari torna Storytelling Festival

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Bari lo Storytelling Festival, il primo Festival d’Italia dedicato allo storytelling e nato per ispirare e generare un impatto nella società, nel mondo della comunicazione e in quello del business. Oggi 25 e domani 26 ottobre all’AncheCinema sono attese oltre 450 persone tra studenti, manager e professionisti per partecipare a due giorni, già sold out, ricchi di speech, workshop e momenti di networking con ospiti di rilievo nazionale e internazionale e aziende che stanno cambiando il modo di comunicare. Il Festival, nato da un’idea di Cristiano Carriero – co-Founder de La Content – per promuovere la cultura dello storytelling, non sarà quindi solo un palcoscenico per raccontare storie, ma un punto d’incontro tra diverse discipline e visioni del mondo. I partecipanti scopriranno come lo storytelling possa influenzare la vita di tutti i giorni, diventando una leva strategica per il business e uno strumento potente per il cambiamento sociale e culturale. Dalla narrazione d’impresa e digitale all’attivismo, dall’innovazione nel design alla riflessione filosofica, ogni intervento dimostrerà come le storie non siano strumenti di marketing accessori, ma veri e propri catalizzatori di trasformazioni profonde.

“Lo storytelling è l’arte di creare e condividere storie che ispirano, connettono e trasmettono valori. Non è solo un mezzo per comunicare, ma uno strumento potente che dà significato alle esperienze, influenzando il modo in cui vediamo il mondo e generiamo cambiamento”. Questa è la risposta di Chat GPT, in 280 caratteri, alla domanda “Cos’è lo storytelling?”: cosa ne penseranno letterati, filosofi, businessman, attivisti, artisti ed esperti di social e marketing? Saranno d’accordo? Lo scopriremo allo Storytelling Festival che quest’anno accoglierà sul palco alcuni dei più grandi professionisti che stanno trasformando la narrazione e la comunicazione, come: una delle scrittrici millennial più apprezzate Naoise Dolan, che porterà una riflessione sull’attualità del romanzo vittoriano come fonte d’ispirazione per raccontare la contemporaneità; lo scrittore Gianluca Gotto che, partendo dal suo ultimo libro “Quando inizia la felicità”, esplorerà la narrazione intesa come viaggio interiore alla ricerca di senso e autenticità; il Co-Founder e CMO di WeRoad Fabio Bin, tramanderà la storia di come un brand di viaggi ha rivoluzionato il marketing del settore spostando il focus dalle destinazioni alle connessioni umane; uno dei massimi esperti di digital marketing, Riccardo Scandellari; la scrittrice e attivista Giulia Blasi rifletterà su come la narrativa possa effettivamente cambiare il mondo, sottolineando l’importanza delle storie di finzione nell’era della disinformazione; Laura Tanfani, con “Ciao! Leggo la Bibbia” racconterà la Bibbia con un linguaggio semplice, senza l’intenzione di interpretare o spiegare quelli che sono i suoi messaggi ma, semplicemente, leggendola per come è scritta, nero su bianco; la fumettista e attivista Takoua Ben Mohamed approfondirà il tema delle storie come potente strumento di inclusione; il designer premio Compasso D’Oro Fabrizio Crisà introdurrà al significato più profondo del design che risiede nella ricerca dell’anima delle cose dove la forma lascia posto all’esperienza; la fondatrice di MySecretCase, Norma Rossetti, racconterà come un brand di sex toys sia diventato il primo shop online in Italia dedicato al benessere sessuale e di come abbia rivoluzionato il settore promuovendo una visione positiva e consapevole della sessualità; la filosofa Ilaria Gaspari approfondirà il potere delle storie nel plasmare il nostro mondo interiore e relazionale; il giornalista e content manager Andrea Girolami affronterà il tema della monocultura. “Taylor Swift, Game of Thrones, Barbie: perché a tutti piacciono le stesse cose?”.

Il programma, disponibile a questo link, prevede molti altri ospiti. Ognuno e ognuna di loro si farà portavoce dello storytelling come leva di cambiamento economico, sociale e culturale con l’obiettivo di tramandare significato e valori. Cristiano Carriero, co-Founder de La Content e ideatore del Festival ha dichiarato: “Lo Storytelling Festival nasce nel 2018 dalla convinzione che le storie non siano solo narrazioni, ma azioni. Lo storytelling è infatti un ecosistema che comprende cultura, innovazione, business, scienza, antropologia e umanesimo. Ogni progetto destinato a durare nel tempo si fonda su una storia capace di connettere, emozionare e muovere. Nell’epoca del marketing a tutti costi, noi vogliamo costruire un nuovo umanesimo digitale e vogliamo farlo a Bari, capitale del Pensiero meridiano e mediterraneo, con scrittori, scrittrici, manager, imprenditori, imprenditrici, creativi, filosofe ed esperti di AI che uniti da questa comune causa potranno contribuire alla diffusione di una nuova cultura dello storytelling”. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, 40 speaker e il sold out di questa lo Storytelling Festival si sta affermando sempre più come un evento di rilievo nazionale, punto di riferimento per una nuova cultura dell’arte del narrare, capace di dare vita a connessioni reali e trasformative. Anche quest’anno Bari farà dunque da sfondo a storie che si fanno azioni, cambiando il modo in cui ci relazioniamo al mondo. Storytelling Festival 2024 è promosso e ideato da La Content, sostenuto dal Main Sponsor Maldarizzi Automotive e UpTv in qualità di Media Partner. Gli altri partner che hanno contribuito al Festival sono: Associazione Nazionale Le Donne del Vino, Doc Creativity, Disal Consulting, Euro Company, Libri di Marketing, Likeabee, Lucy. Sulla Cultura, Mare a Sinistra, MySecretCase, Produttori di Manduria, Puglia Women Lead, SexJujube, Serenis e WeRoad.