Bari, al Planetario uno spettacolo dedicato ai bimbi

Una domenica dedicata ai bimbi con uno spettacolo di teatro e astronomia. È quanto accadrà al Planetario di Bari domani, domenica 27 ottobre giornata in cui ci saranno una serie di attività dedicate ai più piccoli. A partire dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si terrà il laboratorio manipolativo “ZOO-DIACO”. Attraverso le proiezioni tridimensionali sulla cupola sarà possibile conoscere le storie e leggende legate alle costellazioni zodiacali identificando in cielo la posizione delle stelle più importanti. Armati di colla e cartoncini (che saranno forniti sul posto) i bambini realizzeranno la propria costellazione. Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Dalle 19:00 alle ore 20:00 ritorna invece il nuovo spettacolo di teatro-scienza per bambini e adulti “Il Figlio della Luna”. Tratto da un’antica leggenda gitana, è la storia di una fanciulla che, innamorata di un uomo affascinante ma appartenente ad un’altra tribù, implora la Luna di intercedere. L’astro acconsente, ma in cambio chiede alla donna di poter tenere con sé il primogenito che andrà a nascere. Così il bambino salirà sulla Luna e da qui inizierà la scoperta di un nuovo mondo, e di altri mondi vicini, i pianeti. Al termine dello spettacolo ci si sposterà sul prato del planetario per osservare Saturno al telescopio. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e ticket scrivere a bariplanetario@gmail.com o telefonare al numero 3934356956.