Bari, il San Paolo ricorda Kekko: “Gli volevamo bene tutti”

“Ogni anno aumentano le vittime della strada e di conseguenza aumentano i famigliari che non si rassegnano. Un grande dolore che entra nelle vite delle famiglie e cambia le loro vite per sempre”. Michele Genchi è responsabile del Comitato Santa Rita del quartiere San Paolo che solo pochi giorni fa ha dovuto dire addio ad un’altra anima, strappata alla vita in seguito a un incidente stradale: Francesco Damiani, 18enne morto sul colpo in seguito sul lungomare di Bari. Con lui, a bordo dell’auto, c’erano altri quattro ragazzi. Tutti gravemente feriti. L’ennesima tragedia, quindi, in una città che di ragazzi ne ha persi tanti. Proprio per loro, Genchi, ormai da diversi anni, organizza una fiaccolata nel quartiere in memoria delle vittime della strada.

“Nel quartiere c’è tanta sensibilità al tema – racconta – abbiamo perso tantissimi giovani. E ogni volta è un dolore immenso. Francesco lo conoscevano tutti, gli volevano bene. L’idea della fiaccolata nasce ormai anni fa, ho perso un caro amico, era come un fratello. Questa cosa mi ha segnato”, aggiunge senza nascondere il rammarico. Era il 9 dicembre del 2002: a perdere la vita Giuseppe Lorusso, suo amico fraterno. “Da allora – prosegue – ho promesso di impegnarmi a sensibilizzare al tema e organizzo questo evento nel quartiere. Ogni anno aumentano le famiglie che partecipano, questo vuol dire che non diminuiscono le vittime. Da tempo lavoro al cimitero, è molto triste vedere tutti i giovani morti in seguito a incidenti stradali. I genitori vengono a trovarli ogni giorno. Ma è ingiusto, ci vorrebbero leggi più severe, non dovrebbero esserci più vittime. Continuiamo a ricordare per sensibilizzare, per lasciare un segno, per ricordare che la vita è un dono, ma vanno prese misure per salvaguardare questi giovani con più controlli e strade più sicure”, evidenzia ancora.

La fiaccolata, che si terrà il 22 novembre, sarà preceduta da una Santa Messa nella parrocchia Madre della Divina Provvidenza. Dalle 19 si terrà il lungo percorso che si snoderà per le vie del quartiere fino a raggiungere il Giardino Santa Rita dove ci sarà un momento di preghiera per ricordare le vittime della strada. “Non ricorderemo solo quelle del San Paolo, ma anche quelle di Bari e di tutta la Puglia e non solo. Sono tanti, troppi i ragazzi che hanno perso la vita. E adesso preghiamo per gli amici del nostro Francesco che si trovano in rianimazione. In questi giorni stanno portando le loro fotografie a Santa Rita, il signore comanda, ma i santi intercedono e preghiamo ogni giorni affinché non ci siano altre vittime. C’è tanta disperazione da parte dei genitori, bisogna fermare al più presto questo bollettino di guerra”, ha concluso.