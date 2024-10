Bari, il Comune punta al prolungamento orario dei “grattini”

Grattini fino a mezzanotte nel Murattiano e Umbertino. E’ la sperimentazione sulla quale sta lavorando il Comune e che potrebbe partire già per Natale. Il sindaco Vito Leccese sta tenendo in questi giorni delle riunioni con i tecnici dell’Amtab e i funzionari delle ripartizioni Polizia locale e Viabilità per capire come procedere con la sperimentazione, in modo da venire incontro da una parte ai residenti (che potranno sostare gratuitamente con il pass zsr) dall’altra anche per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Non si esclude l’attivazione dei ticket sulle strisce blu anche nelle giornate festive. L’obiettivo è di ridurre l’afflusso di auto nelle vie della movida e allo stesso tempo si procederà con un potenziamento del park and ride per permettere a dipendenti e clienti delle varie attività di utilizzare le navette anche fino a tarda notte, per riprendere le auto lasciate nelle aree di sosta periferiche.