Bari, ritardi sulla linea: ancora disagi per i pendolari

Ancora disagi per i pendolari di Bari che questa mattina, già a partire dalle 7, segnalano ritardi anche di mezz’ora e quarantacinque minuti sulla linea. Una problematica già denunciata negli scorsi giorni, anzi, già a partire dall’estate, che sembra non trovare soluzioni. Oggi il problema sembrerebbe collegato a problemi sulla linea in zona Giovinazzo. Oltre ai ritardi i pendolari lamentano disagi per i vagoni troppo pieni che spesso portano a viaggiare “come sardine”. E ancora i pendolari lamentano la presenza di pochi vagoni a disposizione per l’utenza, soprattutto nelle ore di punta. Un disagio che si riflette inevitabilmente anche sugli automobilisti. Si prolungano infatti le attese dietro al passaggio a livello, fattore quest’ultimo segnalato dai residenti di Palese e Santo Spirito già fortemente provati dal paese diviso in due dai binari. A pagarne le conseguenze tanti studenti e lavoratori che spesso arrivano in ritardo a destinazione. “Adesso non risparmiano i disagi neanche il sabato – denuncia un pendolare – a fronte dei prezzi in aumento non migliorano i servizi. È intollerabile”, conclude.

Foto Facebook