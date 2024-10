Bari scende in piazza per la pace: “Fermate le guerre”

“Fermate le guerre, il tempo della pace è ora”, è questo lo slogan della manifestazione indetta dalla Cgil in corso a Bari. Obiettivo, chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente e in tutti i conflitti armati del mondo in corso. La manifestazione, che si terrà anche in altre città come Firenze, Cagliari, Milano, Palermo e Roma, è stata organizzata nell’ambito di una mobilitazione nazionale organizzata dalle cinque reti promotrici: Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci. In tanti stanno marciando per le vie della città di Bari questa mattina già a partire dalle 9.30. Il corteo, che si snoderà per le vie del centro, culminerà con un comizio conclusivo in piazza Prefettura. “Basta con l’impunità, la complicità, l’inazione. Cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo”, questo il grido d’allarme, ma anche la richiesta che giunge dal corteo.