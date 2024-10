Bari, sversamento di gasolio sull’asfalto: in tilt via Sangiorgi

Una grande quantità di gasolio sversato all’altezza della rotatoria di via Sangiorgi, ha danneggiato l’asfalto. La polizia locale, chiamata sul posto dopo una segnalazione, ha messo in sicurezza l’area per evitare incidenti. La rotonda è stata transennata e le auto sono costrette ad attraversare viale Pasteur per tornare sulla corsia opposta di via San Giorgi. Traffico in tilt già dal primo pomeriggio di oggi. Entro la serata la ditta incaricata sarà impegnata per le operazioni di messa in sicurezza e la viabilità dovrebbe tornare alla normalità.