Cade dal trattore, morto agricoltore 59enne nel Foggiano

Non c’è stato nulla da fare per un agricoltore morto in mattinata in seguito ad una caduta dal trattore. L’uomo era alla guida quando, probabilmente a causa di un malore, sarebbe caduto. La vittima, di Torremaggiore, aveva 59 anni. L’incidente è avvenuto in particolare alla periferia di Serracapriola, in località Montenuovo. Il mezzo ha proseguito la sua corsa sino a quando non si è ribaltato contro un albero. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare.