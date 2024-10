Il lupo torna in Salento, decalogo nelle aree naturalistiche

Da oggi i parchi e le aree naturalistiche del Salento saranno dotate di una cartellonistica adeguata, con informazioni e un decalogo di buone norme in caso di incontro con un lupo e per gestire la sua presenza sul territorio, con piccoli comportamenti che possono attuare tutti i cittadini. La distribuzione del materiale ai gestori dei parchi, alla presenza dell’assessora all’ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, è avvenuta in occasione dell’evento “Hic Sunt Lupi (HSL): studio, monitoraggio e gestione del lupo nel territorio salentino”, tenutosi a Calimera questo pomeriggio al Museo di Storia naturale del Salento. La cartellonistica, diffusa sia in formato rigido che cartaceo, è una delle iniziative che rientra nel progetto scientifico Hic Sunt Lupi, che nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato regionale all’Ambiente della Regione Puglia, Cnr – Iret sede di Lecce e Dipartimento di Biologia e biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. Il progetto, che nasce dal rientro della specie in Salento, prevede una diffusa distribuzione di fototrappole sul territorio, anche per monitorare e studiare la specie.