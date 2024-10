Lancette indietro di un’ora, questa notte torna l’ora legale

Lancette indietro di un’ora questa notte. Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora legale. Si passerà così dall’ora legale, chiamata anche estiva, all’ora solare, o invernale. L’ora solare torna ogni anno in autunno. Più precisamente l’ultima domenica di ottobre. E resta in vigore fino alla fine del mese di marzo: tra il 29 e il 30 marzo 2025 si tornerà all’ora legale. Le lancette andranno riportate un’ora avanti. Nella notte del passaggio, con le lancette che vanno spostate indietro di un’ora (dalle tre di domenica notte alle due), l’ora solare ci regala un’ora di sonno in più. E 60 minuti di luce in più al mattino. Lo svantaggio è che si avrà un’ora di luce in meno la sera, nelle giornate a seguire, perché il tramonto, così come l’alba, avverrà un’ora prima. Il cambio dell’ora è una conseguenza dell’invenzione dell’ora legale: una convenzione internazionale adottata per sfruttare al massimo le ore di luce durante la bella stagione e ridurre i consumi energetici. In Italia l’ora legale è stata introdotta la prima volta durante la prima guerra mondiale per risparmiare sull’uso della luce artificiale. Poi è tornata nella seconda guerra, ma in forma stabile è stata adottata solo nel 1966. A livello europeo, dal 1996 tutti gli Stati coordinano il cambio dell’ora e spostano le lancette avanti di un’ora a marzo e indietro di un’ora a ottobre.