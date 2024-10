Sequestrata discarica abusiva nel Leccese, una denuncia

Una discarica abusiva piena di cumuli di rifiuti a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato. È quanto scoperto dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Maglie, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio che hanno concluso una complessa attività di polizia ambientale che ha permesso di individuare, nel comune di Cutrofiano, un’area all’interno della quale erano disseminati numerosi cumuli di rifiuti.

In particolare, i controlli condotti dalle Fiamme Gialle hanno preso avvio da una mirata analisi di rischio, da elementi informativi raccolti sul territorio nonché dalle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, che hanno permesso di individuare un terreno di circa 1.300 m² di proprietà di una società attiva nel settore edile. I materiali depositati ed abbandonati illecitamente sono rifiuti speciali, tra cui materiale di risulta da attività di demolizione edile, rifiuti legnosi e ferrosi, contenitori in plastica, materassi, tappeti, mobilio in disuso.

L’attività è culminata con il sequestro dell’area e con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del soggetto utilizzatore del terreno sequestrato, nonché con la segnalazione della citata società ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Foto repertorio