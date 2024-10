Turismo, un connubio tra arte e scorci da cartolina: ecco Monopoli

Ricca di storia e con scorci da cartolina, siamo a Monopoli, un piccolo borgo incastonato sulla costa adriatica pugliese. Si tratta, senza dubbio, di una delle mete più affascinanti della regione, capace di sorprendere i visitatori con la sua storia millenaria e il suo incantevole paesaggio. Fondata su antiche radici messapiche, questa città conserva intatte le testimonianze di un passato glorioso e un centro storico ricco di bellezze architettoniche, con uno sguardo sempre rivolto verso il mare.

Il centro storico: un viaggio tra vicoli, piazze e mura secolari



Il cuore di Monopoli è senza dubbio il suo centro storico, un labirinto di vicoli stretti e affascinanti, dove le case tipiche si alternano a nobili palazzi e chiese ricche di arte. La visita inizia dal suggestivo Porto Vecchio, un piccolo porto naturale dove le tradizionali barche dei pescatori, dipinte di blu, si riflettono nelle acque tranquille, offrendo un’immagine da cartolina. Da qui, si possono ammirare le possenti mura di cinta che abbracciano la città, erette a protezione di Monopoli sin dall’epoca medievale. Non lontano dal porto, si erge maestoso il Castello Carlo V, una fortezza affacciata sul mare che domina il paesaggio con la sua imponenza. Costruito nel XVI secolo per difendere la città dagli attacchi via mare, oggi il castello ospita eventi culturali, mostre e il famoso festival fotografico PhEST, che ogni anno attira artisti e visitatori da tutto il mondo.

Tra fede e arte: la Cattedrale e le chiese rupestri



Nel cuore del centro storico si trova la magnifica Cattedrale di Santa Maria della Madia, un capolavoro barocco che custodisce l’icona della Madonna della Madia, oggetto di devozione per gli abitanti di Monopoli. La chiesa, risalente al XII secolo, fu distrutta e ricostruita nel Settecento, mantenendo tracce dello stile romanico originario, ma arricchendosi di sfarzose decorazioni barocche. Per chi è appassionato di storia e spiritualità, un’esperienza imperdibile è la visita alle chiese rupestri della zona. Questi antichi luoghi di culto, scavati direttamente nelle pareti rocciose, offrono un affascinante connubio tra natura e architettura religiosa, testimoniando la profonda fede che animava i monaci medievali. All’interno, è possibile ammirare affreschi e sculture che raccontano storie di fede e contemplazione, rendendo queste chiese un patrimonio unico nel loro genere.

Le spiagge di Monopoli: un paradiso sul mare



Ma Monopoli non è solo storia e cultura: la sua costa offre alcuni dei tratti di mare più belli della Puglia, caratterizzati da calette nascoste e acque cristalline. A pochi passi dal centro storico si trova Cala Porta Vecchia, una spiaggia facilmente raggiungibile a piedi, ideale per chi cerca un tuffo rilassante senza allontanarsi troppo dalla città. Il fondale basso e sabbioso la rende perfetta anche per famiglie e nuotatori meno esperti. Per chi desidera immergersi in luoghi più tranquilli e riservati, Cala Tre Buchi è la scelta ideale: una serie di piccole spiagge incastonate tra le rocce, dove si può godere della pace e del contatto diretto con la natura. Per un’esperienza più avventurosa, invece, la spiaggetta di Porto Ghiacciolo è famosa per le sue acque particolarmente fresche e trasparenti, e per la sua posizione unica ai piedi dell’antica abbazia di Santo Stefano, che conferisce al luogo un’atmosfera mistica e suggestiva. A pochi chilometri da Monopoli, si trova la località balneare di Capitolo, con le sue lunghe distese di sabbia bianca che si estendono per chilometri lungo la costa. Questa frazione è perfetta per chi desidera passeggiare sul bagnasciuga, magari al tramonto, o godersi una giornata di sole in una delle tante spiagge libere o attrezzate della zona.

Un connubio perfetto tra storia e natura



Monopoli offre un’esperienza unica, dove storia, mare e cultura si intrecciano armoniosamente. I visitatori possono perdersi tra i vicoli del centro storico, esplorare antiche chiese e fortezze, oppure rilassarsi sulle splendide spiagge che costeggiano il litorale adriatico. Che siate amanti della cultura o del mare, Monopoli saprà conquistarvi con la sua bellezza autentica e senza tempo.