Bari, a Palese sorprese “spaventose” e mascotte speciali per Halloween

Palese si prepara a celebrare Halloween. Il 30 ottobre, alla vigilia della tanto attesa festività ormai apprezzata dai piccini, il bar Aury Bakery & Coffee, come ormai di consueto, organizzerà una festa. A partire dalle 17 e fino alle 19 ci saranno balli, musica, animazione per grandi e piccini. Non mancheranno inoltre sorprese “spaventose” e “mascotte speciali” con la collaborazione di Mascotte Daniel Sound (Bari), Hip Hip Urra’ Animazione, eventi, spettacoli e Baresi capa tosta. Per l0occasione, via Tenente Ranieri, sarà chiusa al traffico.