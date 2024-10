Bari, cambia il progetto su via Dante: “Niente alberelli”

Cambia il progetto di restyling di via Dante. L’annuncio dell’assessore alle Opere pubbliche, Domenico Scaramuzzi, in Consiglio Comunale su sollecitazione del consigliere Fabio Sisto. «Abbiamo tentato di inserire il parcheggio a spina di pesce per aumentare i posti auto – ha spiegato l’assessore – e abbiamo chiesto anche di inserire gli alberelli ma non è stato possibile per la presenza di una linea di media tensione e dei passi carrabili. Procederemo con l’allargamento del marciapiede e i bulbout agli incroci». Un milione e 100mila euro i fondi a disposizione. Il progetto esecutivo sarà pronto per la fine dell’anno e subito dopo si procederà alla gara: i lavori sono previsti per il secondo semestre del 2025.

Il progetto in sintesi.

Il progetto prevede:

La demolizione totale dei marciapiedi esistenti e la realizzazione di nuovi marciapiedi di larghezza maggiore di 1,50 m (così come previsto dal DM n. 6792 del 5 novembre 2001)

Inserimento di nuovi scivoli per persone affette da disabilità motorie

La demolizione degli strati di pavimentazione stradale esistente e la riconfigurazione della sezione stradale con schiena d’asino centrale e due tratti laterali della larghezza di 2 m (adibiti alla sosta dei veicoli) in contropendenza

Posa in opera, nel tratto di compluvio della sezione, di canalette di raccolta delle acque meteoriche e collegamento delle stesse alla fogna bianca esistente

Interventi di traffic calming che comprendono l’evidenziazione delle intersezioni, mediante la posa di pavimentazione in masselli autobloccanti e l’allargamento dei marciapiedi al fine di ridurre la carreggiata stradale

Realizzazione di un percorso Loges per non vedenti e ipovedenti

Salta la piantumazione di 30 alberelli, ma saranno comunque realizzate delle isole verdi agli incroci sul modello di via Sparano.

Aiuti per i commercianti

L’assessore allo Sviluppo economico, Pietro Petruzzelli, è invece intervenuto, sempre in Consiglio comunale, sulla richiesta di ristori ai commercianti nelle zone dove sono previsti cantieri e ha annunciato un bando per permettere agli stessi negozianti di organizzare eventi su strada per attirare clienti e fare vivere i quartieri.