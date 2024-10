Bari, caos movida a Poggiofranco: “Esasperati”

“Mi domando: a cosa servono gli esposti, gli articoli di giornali e le Pec con il comandante della polizia locale se poi qui non cambia nulla? Noi cittadini siamo inermi, non siamo affatto tutelati da chi ci governa”. La denuncia è di Francesco Antelmi, residente a Poggiofranco e coordinatore FdI per il municipio 3. La denuncia riguarda il caos movida a Poggiofranco.

“Stanotte oltre mezzanotte c’erano più di 500 persone che parlano ad alta voce e le solite motociclette che sfrecciavano indisturbate e in modo rumoroso in questa piazza pedonale super affollata.

Siamo davvero stanchi e chiediamo al sindaco Vito Leccese di prendere seri provvedimenti”. I residenti hanno presentato anche esposti in Prefettura e alla polizia locale.