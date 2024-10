Cucina, alleati della salute e dell’umore: in tavola gli anacardi

Ricchi di proteine e alleati della salute, in tavola oggi portiamo gli anacardi. Dal sapore delicato e gustoso, gli anacardi, oltre a essere versatili in cucina, offrono un’ampia gamma di benefici per la salute, rendendoli un’aggiunta preziosa alla dieta quotidiana. Ma andiamo per gradi. In primis, gli anacardi contengono acidi grassi monoinsaturi. Questi ultimi aiutano a mantenere il cuore in salute riducendo i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e aumentando quelli di colesterolo buono (HDL). Ma non solo. Con circa 5 grammi di proteine per ogni 30 grammi, sono un’ottima scelta per chi segue una dieta vegetariana o vegana, ma anche per chi si allena. Inoltre, gli anacardi sono un’ottima fonte di rame, magnesio, fosforo, ferro e zinco, tutti minerali essenziali per il buon funzionamento del nostro corpo. Il magnesio, ad esempio, è fondamentale per il sistema nervoso e muscolare, mentre il rame supporta la salute della pelle e delle ossa.

Non è finita qui, oltre ad essere dei veri e propri antiossidanti naturali grazie alla presenza della vitamina E che protegge le cellule dai danni ossidativi e combattono l’invecchiamento, gli anacardi, grazie al contenuto di magnesio e fosforo aiutano anche a mantenere sane e forti le ossa riducendo il rischio di osteoporosi. Infine, secondo alcuni studi, il consumo di anacardi, sebbene debba essere moderato, può contribuire a migliorare l’umore. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Pollo al curry con crema di anacardi

In una padella, tosta gli anacardi per qualche minuto a fuoco medio, fino a quando non diventano dorati. Lascia raffreddare, quindi tritali finemente fino a ottenere una crema usando un frullatore, aggiungendo un po’ d’acqua se necessario per ottenere una consistenza liscia. Taglia il pollo a cubetti e rosolalo in padella con un filo d’olio, poi mettilo da parte. Nella stessa padella, aggiungi la cipolla tritata e l’aglio schiacciato, soffriggendoli fino a quando non diventano traslucidi. Aggiungi il curry, la curcuma e lo zenzero, mescolando per amalgamare i sapori. Aggiungi il latte di cocco e la crema di anacardi, mescolando fino a ottenere una salsa cremosa. Rimetti il pollo in padella e cuoci a fuoco basso per circa 10 minuti, finché il pollo non sarà cotto e la salsa si sarà addensata. Aggiusta di sale e pepe e servi caldo, decorando con prezzemolo fresco.

Insalata di quinoa con anacardi e verdure



Sciacqua la quinoa sotto l’acqua corrente, poi cuocila in abbondante acqua salata per circa 15 minuti. Una volta cotta, scolala e lasciala raffreddare. Nel frattempo, tosta leggermente gli anacardi in una padella antiaderente per 2-3 minuti, quindi lasciali raffreddare. Taglia il peperone, la carota, la zucchina e il cetriolo a cubetti piccoli. Aggiungi la rucola fresca. In una ciotola capiente, mescola la quinoa cotta con le verdure tagliate e gli anacardi tostati. Prepara una vinaigrette mescolando la salsa di soia, l’olio d’oliva e il succo di limone. Condisci l’insalata con la vinaigrette, aggiustando di sale e pepe. Servi l’insalata a temperatura ambiente o leggermente fresca, per esaltare il contrasto di consistenze e sapori.