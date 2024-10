La Regione Puglia punta su Smau: 10 startup pugliesi protagoniste

In occasione di SMAU (www.smau.it/milano), che si terrà a Milano presso Fieramilanocity il 29 e 30 ottobre, la Regione Puglia supporta e accompagna 10 startup pugliesi selezionate per rappresentare il territorio nel cuore del principale evento dedicato all’innovazione. Le startup saranno parte di una rappresentanza composta da 165 realtà all’avanguardia, insieme a corporate, abilitatori e istituzioni, pronte a interagire con il contesto nazionale e internazionale del progresso.

La partecipazione a SMAU Milano rappresenta un’importante tappa per valorizzare l’ecosistema dell’innovazione pugliese, composto da ben 570 startup locali1, che si conferma in crescita grazie ai recenti dati Istat che registrano un aumento dell’occupazione e un valore di export in costante sviluppo. La Regione Puglia sarà presente a SMAU per promuovere le politiche regionali di innovazione nell’ambito del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027. Tra le iniziative a sostegno delle startup c’è anche Equity Puglia, uno strumento finanziario gestito da Puglia Sviluppo per potenziare la capitalizzazione e la solidità delle imprese innovative del territorio.

“Confermare la partecipazione della Regione Puglia a SMAU Milano è una scelta che nasce dai risultati positivi ottenuti negli scorsi eventi, dove le nostre startup hanno potuto ampliare il proprio network e avviare importanti collaborazioni. Siamo convinti che questa edizione offrirà alle dieci startup un’occasione unica per crescere e attrarre nuovi investimenti, mettendo in risalto le eccellenze dell’ecosistema pugliese dell’innovazione” afferma Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

SMAU vedrà protagoniste 10 realtà tra startup e PMI innovative, operative nei settori della sostenibilità e dell’economia circolare, della formazione e selezione del personale, dell’intelligenza artificiale e gestione dei Big Data, fino alla sicurezza urbana e alle smart cities. Le startup pugliesi avranno l’opportunità di presentare le loro soluzioni innovative e di entrare in contatto con le principali aziende italiane presenti, nonché con investitori, incubatori e acceleratori.

Arriva da Taranto la startup Asymmetrica, che mira a potenziare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità degli spazi urbani offrendo soluzioni innovative personalizzate per le città intelligenti, utilizzando strumenti di videosorveglianza supportati da tecnologie informatiche avanzate.

La startup barese Confirmo ha l’obiettivo di semplificare, rendere più consapevole e garantire la sicurezza del processo di consenso digitale e delle firme elettroniche, sfruttando l’intelligenza artificiale nei settori sanitario, legale, finanziario e pubblico.

Sempre da Bari anche Dimensione3, che ha sviluppato un software per progettare esperienze interattive attraverso tour digitali in 3D, integrando il mondo digitale nei processi di marketing, vendita, formazione e assistenza.

E ancora, Feedel Ventures ha sviluppato un insieme di strumenti software per facilitare la creazione e il lancio di startup, supportando aziende e startup nel loro percorso di formazione di spin-off e nel raggiungimento del loro massimo valore attraverso il venture building.

Forethinking si presenta come partner affidabile per le aziende che vogliono adottare l’economia circolare. Attraverso un mix di ricerca scientifica e consulenza strategica, offre soluzioni personalizzate che integrano sostenibilità e innovazione. Collaborando con istituti accademici, sviluppa prodotti e servizi innovativi, aiutando le imprese a misurare l’impatto e realizzare cambiamenti concreti. L’azienda si concentra sulla trasformazione delle PMI in imprese sostenibili, operando in settori come edilizia, packaging, energie rinnovabili e alimentazione.

Da Molfetta partecipa Osense con una piattaforma di intelligenza artificiale progettata per integrare la sostenibilità con le performance finanziarie. Raccoglie e centralizza i dati ESG, creando modelli avanzati di analisi degli scenari che facilitano decisioni basate sui dati, gestione dei rischi e previsioni strategiche per ottimizzare le performance ESG e i risultati finanziari.

La brindisina Spoki ha realizzato una piattaforma innovativa di conversational marketing che trasforma le interazioni tra aziende e clienti tramite WhatsApp. Automatizza la comunicazione in modo personalizzato, consentendo alle aziende di gestire il customer journey, dalle campagne di marketing alle vendite e all’assistenza clienti. Con tassi di lettura dei messaggi quasi del 100%, Spoki permette anche una gestione efficiente del servizio clienti grazie a un CRM basato su intelligenza artificiale.

Tilebytes, da Taranto, propone soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’analisi e la gestione dei Big Data ambientali, unendo Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale per migliorare i processi decisionali. La sua missione è assistere aziende e istituzioni nel monitoraggio ambientale, favorendo la sostenibilità e la protezione della biodiversità mediante strumenti innovativi e personalizzabili.

La leccese Weave è una società specializzata nella gestione del talento aziendale. La sua soluzione mappa e valuta le competenze in base a un dizionario di skill aziendale e standardizza le esperienze dei dipendenti nei loro curriculum rispetto ai ruoli aziendali. Utilizzando servizi basati su intelligenza artificiale, Weave supporta le carriere individuali, proponendo progetti che allineano gli obiettivi personali con quelli aziendali. Inoltre, il suo strumento di Workforce Planning aiuta nella pianificazione delle assunzioni e della formazione.

Infine, ancora da Bari, WeShort ha sviluppato una piattaforma di streaming on-demand multi-dispositivo dedicata a cortometraggi e serie brevi, sia in licenza che originali. La piattaforma utilizza un’intelligenza artificiale personalizzata per offrire un’esperienza più coinvolgente e personalizzata agli utenti.

(foto smau)