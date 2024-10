Aggredisce compagna incinta, arrestato 41enne a Taranto

Un uomo di 41 anni di Taranto è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito la sua compagna, incinta di quattro mesi, recandosi sotto casa sua, insultandola e colpendola al volto fino a farla cadere a terra. L’intervento degli agenti della squadra volante è avvenuto nella notte, in una via del centro, dove era stata segnalata l’aggressione. Entrambi i coinvolti mostravano segni evidenti di una colluttazione. In seguito a un controllo nei database, la polizia ha scoperto che all’uomo, già con diversi precedenti penali, era stato imposto circa un mese prima un divieto di avvicinamento alla compagna, su disposizione del questore di Taranto. La loro relazione era iniziata circa un anno fa, ma nei mesi successivi, come spiegato dalla questura, l’uomo sarebbe diventato “sempre più violento” e, sotto l’effetto di droghe e alcol, avrebbe aggredito la donna in almeno cinque episodi. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, la polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Foto repertorio