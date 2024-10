Ancora sangue sulle strade, muore 42enne in Salento

Un uomo di 42 anni, Salvatore Daniele, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Surbo, nel Leccese. L’uomo era alla guida di una Fiat 500 Abarth che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro una Volkswagen Golf ferma in sosta in via Benedetto Croce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 42enne, originario di Surbo, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. I tentativi di rianimazione sono risultati vani. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.