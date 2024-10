Bari, a Poggiofranco un murale dedicato a Tiziano Terzani

Prosegue il percorso di RetakeBari nella lotta al degrado urbano e nella cura dei beni comuni. In occasione del ventennale dalla scomparsa di Tiziano Terzani, l’associazione impegnana da dieci anni a Bari sta infatti realizzando un grande murale collettivo dedicato a questa figura emblematica di pace.

L’opera, guidata dall’artista *Fedeliano Nacucchi* (in arte FNKEY?), coinvolge attivamente gli studenti del Liceo Scientifico Amaldi di Bitetto e gli studenti dell’ Istituto Marco Polo di Bari e si sta realizzando ad uno degli ingressi del parco Don Tonino Bello del quartiere Poggiofranco di Bari. Questo progetto fa parte della campagna nazionale “Cancelliamo l’odio dai muri”, con l’intento di ripulire e rinnovare gli spazi pubblici, veicolando un messaggio di pace. In un momento storico segnato da conflitti devastanti in diverse parti del mondo, riteniamo che sia fondamentale creare uno spazio di riflessione e di speranza anche attraverso l’arte.

L’inaugurazione dell’opera si terrà, condizioni meteo permettendo, il 9 novembre 2024 dalle ore 9.30 (rinviabile al 10 in caso di pioggia). Durante la cerimonia, l’attore Lino De Venuto, autore di diverse opere su Tiziano Terzani e grande conoscitore della sua figura, ci donerà di una rappresentazione teatrale coinvolgendo i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al progetto. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un’occasione unica per ribadire l’importanza della pace, della collaborazione e della cura dei beni comuni, e ci auguriamo la vostra partecipazione e il vostro sostegno. L’invito è rivolto alle istituzioni, ai cittadini e alle figure che hanno contribuito a diffondere il pensiero di Terzani, con la speranza che possano unirsi a noi in questo momento speciale. Con l’auspicio di accogliervi all’inaugurazione, Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e il sostegno.