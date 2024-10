Bari, al Museo Civico arte e musica per il sociale con “AmoniosaMente”

Arte, musica e danza per il sociale. È quanto previsto per domani, giornata in cui, al Museo Civico, si terrà il premio “ArmoniosaMente” voluto dalle Associazioni Gabriel e ArmoniosaMente. Nell’ambito dell’evento sarà conferito un riconoscimento a sei eccellenze di Puglia e anche a una cavalla emblema del lavoro insostituibile che svolgono gli animali socialmente utili

L’arte, la musica, la danza, la cultura sono aspetti della vita che, quando guardano al sociale, creano Armonia, vera economia dell’anima. E l’Armonia è il modo con cui bisognerebbe rapportarsi agli altri anche attraverso le proprie attività in una società equa immaginata come una ensemble musicale nella quale ognuno fa la propria parte. Con un’ottica universale del bene comune. In una parola, essere servant in una visione etica al servizio degli altri. Queste le premesse che sottendono alla seconda edizione del Premio ArmoniosaMente – Eccellenze di Puglia, voluto fortemente da due Associazioni al servizio degli altri, ognuna con le sue peculiarità: l’Associazione Gabriel, odv per l’umanizzazione delle cure in oncologia el’Associazione Armoniosamente, per il benessere della persona nel corpo e nell’anima in una visione olistica.

Insieme, le due presidenti – Antonella Daloiso e Paola De Marzo premieranno alcune personalità selezionate da un comitato scientifico.

“Non è mai semplice affrontare la selezione -commentano le presidenti – ma abbiamo voluto dare spazio a diversi comparti sociali e lavorativi che quest’anno hanno come focus, le arti, la musica, la cultura, la danza, la grazia”. L’evento è in programma martedi 29 ottobre alle 17,30 al Museo Civico di Bari, sarà condotto dalla giornalista Alina Liccione e vedrà la partecipazione anche del Coro Gabriel “Lucia Greco”, con i solisti Alessandra Alemanno e Davide Trotti, diretto da una grande musicista, la M* Alessandra Stallone. Mentre la voce narrante sarà quella di Antonella Radicci.

A ricevere il Premio, le seguenti “eccellenze di Puglia”: Elisa Barucchieri, danzatrice, regista, direttrice artistica che, attraverso molteplici iniziative guarda fortemente al sociale; Nando Nunziante, giornalista e scrittore che ha fatto del sociale il suo punto di forza per aiutare gli altri, Fulvia Lagattolla, musicoterapeuta e musicista , la quale, con dedizione si dedica al benessere nel cuore e nella mente dei pazienti oncologici; Antonello Vannucci, bancario e musicomico, che con la sua chitarra regala gioia nei reparti di oncologia; Concetta Fazio Bonina, presidente del Premio Porta d’Oriente, una eccellenza che guarda alla cultura anche come missione e impegno sociale;Giuseppe D’Asta, illustratore di Street Art, un artista inconsueto che ha fatto della sua arte uno strumento di comunicazione e innovazione sociale. Non poteva mancare anche quest’anno un riconoscimento ai nostri amici a quattro zampe, quelli che lavorano nel sociale, insostituibili compagni di vita. Per tutti loro, un unico Premio. Sarà conferito a Uma, coraggiosa cavalla salvata dal macello da Sabrina Scaranello, indomita presidente della Associazione “Da Zero al Cuore” di Bari e scrittrice. Uma oggi si occupa di bambini neurolesi nel centro più importante di riabilitazione equestre della Lombardia, il Vittorio di Capua dell’Ospedale Niguarda a Milano.