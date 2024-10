Bari, buoni pasti: è online il bando per le scuole dell’infanzia

La Ripartizione Politiche Educative e Giovanili rende noto che è online, su questa pagina, il bando per l’assegnazione di 347 buoni scuola, dell’importo di 600 euro ciascuno (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%), a copertura parziale delle rette di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, presso le seguenti scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Bari:

Agribioscuola Villa dei Cedri soc. Coop. Soc. a r.l.

Aladdin – Soc. Coop. Sociale a r.l. Crescere insieme

Baby club – Spazio infanzia Soc. Coop. Sociale

Istituto Beata Maria De Mattias

Cometè Soc. Coop. Soc. Onlus

Di Cagno Abbrescia – Cresciabari Soc. Coop. Sociale

Filippo Smaldone Congr. S. Salesiane Sacri Cuori

Flyfamily Soc. Coop. Soc. Orlando

Giardino dei bimbi Soc. Coop. Soc.

Heidi Coop. Sociale a r.l.

Il Giardino Delle Rondini Opera Pia Maria SS Carmine

Il girasole Soc. Coop. Soc.

Istituto Margherita Congr. Suore Capitanio e Gerosa

Istituto SS. Rosario Congregazione Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto

L’Albero azzurro – Soc. Coop. Sociale Bimbi In

L’isola che non c’è – Soc. Coop. Sociale a r.l. Crescere insieme

Madre Clelia Merloni Istituto Apostole Sacro Cuore di Gesù

Monsignor Sanna Congr. Suore Gesù crocifisso

New Snoopy Soc. Coop. Soc.

Parco delle Fiabe Istituto San Pasquale

Parco delle Fiabe Istituto Siciliani

Pietro Alberotanza Suore Minime Della Passione N.S.G.C.

Pinocchio coop. sociale

P. Modugno – Ente pugliese per la cultura popolare

Istituto Preziosissimo Sangue

Scuola Fiori Società Coop. Sociale

Snupy Soc. Coop. Soc. Scuola e sport onlus.

“Anche per quest’anno educativo abbiamo rinnovato l’accordo con le scuole dell’infanzia paritarie private prevedendo per le famiglie con un reddito basso un contributo a copertura parziale della retta attraverso i buoni scuola – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola -. Ad esito di questo avviso assegneremo 347 buoni scuola, dell’importo di 600 euro ciascuno, per la frequenza presso le scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune, che rappresentano una realtà importante del sistema formativo tanto per la loro diffusione territoriale quanto per la maggiore flessibilità degli orari”.

La domanda di richiesta del buono scuola dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo (Allegato 1) disponibile sulla pagina web dell’avviso.

La domanda, sottoscritta da uno dei genitori, dovrà essere presentata all’indirizzo PEC peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it, oppure consegnata direttamente a mano al Comune di Bari – Ripartizione Politiche Educative e Giovanili in via Venezia 41.

Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle indicate.

Le domande potranno essere presentate da oggi, lunedì 28 ottobre 2024, entro venerdì 29 novembre 2024, a pena di esclusione.

I beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità:

nucleo familiare residente nel Comune di Bari;

reddito ISEE compreso tra 0 e 25.000 euro, quale risultante da attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. È richiesto l’ISEE minorenni per i minori figli di genitori non conviventi.

A parità di reddito ISEE, il Comune garantirà la priorità alle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori. A parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a:

Ripartizione Politiche Educative e Giovanili

Sig.ra Lucia Cataldo

Via Venezia 41 – Bari – Tel. 080/5773826

Sig.ra Giovanna Nonnato

Via Venezia 41 – Bari – Tel. 080/5773815.