Bari-Carrarese: la storia. Maita: “Torneremo a giocare come al solito”

(Di Nicola Lucarelli) – Turno infrasettimanale anche per il campionato di serie B. Dopo il pareggio ottenuto sul difficile campo del ‘Picco’ di La Spezia, domani sera, il Bari torna a giocare al ‘San Nicola’ contro la neopromossa Carrarese: fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – La Carrarese Calcio 1908, semplicemente nota come Carrarese, è una società calcistica italiana fondata nel 1908 per iniziativa di un gruppo di appassionati di calcio che riunì intorno a sé una selezione di giovani, da tempo praticanti quello sport per puro divertimento. Il 10 ottobre 192 , l’U.S. Carrarese veste per la prima volta la maglia azzurra e conduce un’ amichevole contro lo Sport Club Virtus di Spezia, vincendo per 6 a 3.

Nel 1946-47 la Carrarese ottenne la prima storica promozione in Serie B, mentre nel 1955 si trasferì all’attuale stadio comunale “dei Marmi”, impianto che venne inaugurato con la partita Carrarese-Piombino. All’inizio della stagione 2006/07 la squadra passò sotto la dirigenza di Corrado Orrico, l’allenatore che fece vincere alla Carrarese la Coppa Italia Serie C e che le fece sfiorare la B.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Carrarese sono soltato 3, con altrettante vittorie biancorosse. Due match si disputarono nel campionato 1954/55 in serie C: i galletti si imposero per 2-1 nella gara d’andata grazie alle reti di Maccagni e Bretti e per 1-0 nel match di ritorno in Toscana: decisivo un gol di Filiput. L’ultimo precedente risale invece alla stagione 2019/20 nei playoff di serie C con la squadra allenata da Vivarini che riuscì a spuntarla solo nei tempi supplementari, grazie ad una marcatura di Simeri: la partita terminò 2-1 per i padroni di casa.

I DOPPI EX – Questi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Giacomo Ricci, Anthony Partipilo, Gennaro Tutino, Angelo Cupini, Marcello Grassi, Matteo Contini, Filippo Berra, Archimede Morleo, Marcello Montanari, Andrea Raggi, Sergio Volpi, Achille Piccini, Sauro Tomà, Primo Andrighetto, Elio Grani, Enzo Magnanini, Simone Cavalli e Sandro Danelutti.

CONFERENZE – Alla vigilia del match, in casa Bari, ha parlato Mattia Maita: “Contro lo Spezia potevamo fare qualcosa in più, ma quando giochi in certi campi bisogna adeguarsi. Domani torneremo a fare quello che abbiamo fatto finora: dobbiamo andare forte e cercare di vincere la partita. Quest’anno abbiamo un modo di giocare differente: stiamo cercando la nostra identità e, se riusciremo a trovarla, potremo dire la nostra. Non è facile affrontare tre gare ravvicinate, ma abbiamo recuperato. Per quanto mi riguarda, lavoro tanto sugli inserimenti e quest’anno ho avuto un sacco di occasioni. Il mister ci chiede di riempire l’area”.

In casa Carrarese, ha parlato il tecnico Antonio Calabro. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttocampo.it: “La sfida di domani sera rappresenta un banco di prova importante per noi, poiché affronteremo una squadra di alto livello dal punto di vista tecnico- qualitativo. Inoltre giocheremo in uno stadio come il “San Nicola”, tra gli impianti più impattanti e prestigiosi del panorama nazionale, con un pubblico numeroso ed appassionato che rappresenterà un ulteriore fattore per spingere i nostri avversari al successo. L’obiettivo sarà certamente quello di non tornare a Carrara a mani vuote, ma per riuscire nell’intento, servirà una prestazione perfetta sotto molteplici aspetti”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval, Lasagna, Sibilli. All.: Longo.

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale, Bouah, Capezzi, Schiavi, Cicconi, Cherubini, Palmieri, Cerri. All.: Calabro.

SQUADRA ARBITRALE: Sarà il signor Federico Dionisi della sezione de L’Aquila a dirigere il match. Gli assistenti saranno Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone (Pescara), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

Foto Ssc Bari