Bari, rattoppano asfalto ma lasciano “impronte” del mezzo cingolato

Rattoppano asfalto, ma lasciano l’impronta del mezzo cingolato. E’ accaduto al San Paolo, a denunciarlo un cittadino. “Oh, ma complimenti vivissimi per il lavoro a regola d’arte eseguito in via De Benedictis (in prossimità del panificio Grandolfo)- scrive sui social – da notare le impronte lasciate non da una macchina qualunque, ma dal.mezzo cingolato che ha effettuato proprio quel lavoro. Bravi. Io segnalo sull’App (BARIUNICA), ma è anche vero che chi doveva vigilare non lo ha fatto!Soprattutto ai nostri consiglieri. Almeno quelli che abitano al San Paolo, visto che molti abitano altrove…ma si candidano qui! Cose fuori dal mondo, per non parlare dell’asfalto messo male”, conclude.