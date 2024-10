I giardini Baden Powell di Bari si vestono di arte con “Bunkasai”

Tutto pronto per Bunkasai, l’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza che si terrà giovedì 31 ottobre dalle ore 10:00 nei giardini Baden Powell in Piazza Antonio Gramsci n. 3 a Bari, organizzata da un gruppo di giovani tra i 15 e i 17 anni nell’ambito del progetto Educazione in Corso, realizzato da CIAI.

Una mattinata dedicata al protagonismo giovanile e all’espressività creativa, condotta dai ragazzi e dalle ragazze della 3GA e della 3GB dell’ISS “G. Marconi – M. Hack” che hanno partecipato al laboratorio Semi di cultura, gestito da Bass Culture.

Nel corso del mese di ottobre, infatti, trenta tra ragazzi e ragazze sono stati guidati da esperti nel settore in un percorso di formazione multidisciplinare. Le materie hanno abbracciato diversi ambiti artistici: avvicinamento alla cultura musicale e djing, allestimento e riuso creativo, comunicazione e social media, animazione e videomapping, tecniche del suono e fonica. Un processo creativo portato avanti con l’obiettivo di promuovere la socialità, il protagonismo, la collaborazione tra pari, per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica e che si è arricchito giorno dopo giorno grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei ragazzi.

Si è giunti così all’evento Bunkasai, che sarà un grande momento di condivisione dell’arte in tutte le sue forme. Ogni partecipante avrà l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite, confrontandosi con il pubblico.

Il programma è ricco di attività. La festa si inaugura con la presentazione degli elaborati creativi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze dell’ISS G. Marconi – M. Hack durante il laboratorio Semi di Cultura. Seguirà la proiezione di Frame by frame, i mini video realizzati in stop motion, e subito dopo la visita nelle aree del parco interessate dal percorso di Totemica con le installazioni artistiche sonore diffuse, dalla mostra fotografica Analogica_mente Parte II. La trasformazione e da Pictogram, l’area live drawing nel verde. Ci sarà anche un banchetto dimostrativo della creazione di abiti a cura del giovane stilista Giuseppe Mondelli. Ancora occhi puntati sul ledwall per la proiezione dei cortometraggi realizzati dai ragazzi e le ragazze durante i laboratori di documentazione visiva VIVADOC, azione di progetto curata da Cinemovel Foundation.

Dopo questa prima parte si entrerà nel vivo della giornata con il live tanto atteso che vedrà cinque trapper esibirsi a suon di rime: Baby Goat, Smash, Cola, Spiderboy e Nighty. A filmare le loro esibizioni il videomaker Simone Stabile. In chiusura spazio allo scratch live con un dj-set imperdibile con selezioni a sorpresa.

Il progetto Educazione in Corso è realizzato da CIAI – con il finanziamento dell’Unione europea – Next Generation – PNRR M5C3, Investimento 1.3, Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – con la collaborazione di enti pubblici e privati e l’obiettivo comune di contrastare la povertà educativa attraverso un modello educativo aperto al territorio.

Con Educazione in Corso si vuole richiamare l’attenzione sull’importanza della costruzione di un percorso formativo ed educativo che si espanda oltre le mura della scuola e possa innescare la trasformazione di vie e corsi della città, da semplici strumenti di mobilità a luoghi funzionali per la crescita, il protagonismo e lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità.

Le azioni contribuiranno a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET, attivando percorsi utili ad acquisire le capacità cognitive e non cognitive e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Il partenariato vede come ente capofila CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – in rete con gli enti pubblici IC Garibaldi, IP Santarella De Lilla, IISS Marconi Hack e Comune di Bari, gli enti del privato sociale Cinemovel Foundation, Cnipa Puglia, Faber city – cooperativa di comunità di Alberobello, Fondazione Snam e la società Bass Culture.

Per conoscere meglio il progetto: https://www.ciai.it/progetto/educazione-in-corso/

PROGRAMMA

ore 10:00

Saluti di benvenuto e introduzione alla giornata conclusiva Bunkasai da parte dei ragazzi e delle ragazze

della 3GA e della 3GB dell’ISS G. Marconi – M. Hack;

Presentazioni degli elaborati creativi realizzati durante il laboratorio Semi di Cultura

Proiezione Frame by frame, mini video in stop motion;

Proiezione dei cortometraggi realizzati dai ragazzi e le ragazze durante i laboratori di documentazione

visiva VIVADOC a cura di Cinemovel Foundation;

Illustrazione del percorso di Totemica con le installazioni artistiche sonore e della mostra itinerante fotografica Analogica_mente Parte II. La trasformazione;

Pictogram, live drawing nel verde.

ore 12:15

Live Concert

Baby Goat

Smash

Cola

Spiderboy

Nighty

A seguire dj set finale

ore 13.15

Saluti finali