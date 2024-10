Incidente sulla statale 16 nel Foggiano, due morti

Tragico incidente questa mattina sulla statale 16 tra Foggia e San Severo. Due morti e un ferito: questo il bilancio di quanto accaduto. I tre erano su un tir che ha sbandato finendo contro il guardrail. Due persone sono morte sul colpo.

Traffico temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, è stato istituito il senso unico alternato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento: Sono due uomini di 31 e 33 anni, uno di Torremaggiore e uno originario della Sierra Leone, le due vittime dell’incidente stradale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di San Severo. I tre erano venditori ambulanti e stavano andando al lavoro quando l’autocarro sul quale viaggiavano si è schiantato contro il guard rail all’altezza di Lesina.