Nascondeva un chilo di droga, arrestata 35enne nel Leccese

Nascondeva un chilo di droga. Per questa ragione, una donna di 35 anni di Copertino, incensurata, è finita agli arresti domiciliari dopo che gli agenti della questura di Lecce l’hanno trovata in possesso di stupefacenti. La donna, è stata intercettata da una pattuglia mentre percorreva ad alta velocità la statale 101 in direzione Gallipoli. È stato in quel contesto che gli agenti l’hanno fermata trovando sotto il sedile un sacchetto di carta con all’interno un panetto di hashish di circa mezzo chilo e dosi di cocaina nella borsa. Da qui sono scaturite altre perquisizioni domiciliari a Copertino dove sono stati rinvenuti 200 grammi di cocaina e altri 200 di marijuana oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In possesso della donna anche 11mila euro, presunto provento dell’attività illegale.

Foto repertorio