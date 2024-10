Rugby femminile a Bari, nuova collaborazione con Neapolis

Neapolis Femminile e Tigri Rugby Bari sono orgogliose di annunciare l’inizio di un entusiasmante percorso di collaborazione, volto a favorire la crescita del rugby femminile nei rispettivi territori.

Questo accordo prevede, innanzitutto, un tutoraggio da parte del Neapolis che permetterà ad alcune atlete baresi di competere nel prestigioso campionato di Serie A femminile. Ma l’iniziativa non si ferma qui: sono in programma allenamenti condivisi ed eventi speciali, pensati per promuovere lo sviluppo del movimento femminile del rugby a livello locale.

Gennaro Totaro, presidente di Tigri Rugby Bari, ha commentato con entusiasmo: “Siamo onorati di poter collaborare con una realtà di eccellenza come il Neapolis. Ringrazio di cuore tutta la dirigenza per averci scelto come partner per questa stagione sportiva. Grazie a questo accordo, il rugby femminile a Bari vivrà sicuramente un’importante fase di crescita.”

Anche Pasquale De Dilectis, presidente del Neapolis, ha espresso la sua soddisfazione: “Quando ci è stata proposta la possibilità di accogliere le ragazze del Tigri Bari, non abbiamo esitato. Come società inclusiva, mettiamo sempre al primo posto la crescita e l’accoglienza. Siamo convinti che questo percorso porterà grandi soddisfazioni e ci auguriamo che il lavoro congiunto possa portare benefici non solo tecnici, ma anche umani, per entrambe le società.”

Intanto dalla serie B maschile non arrivano buone notizie: il rugby Bari, infatti, è uscito sconfitto dal campo dell’ US Roma per 24 a 0. Ancora 0 punti in classifica dopo la terza giornata. Notizia peggiore l’infortunio di capitan Pastore per costole incrinate ne avrà per 20 gg. Prossimo turno domenica 3 novembre allo stadio della Vittoria contro il Cus Catania.