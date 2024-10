A Bari arriva il Monster Day a parco Due Giugno

Giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre a Bari, in viale Einaudi nella zona antistante l’ingresso di parco 2 Giugno, si terrà la II edizione di “Monster Day”, la grande festa di Halloween organizzata dal Perris Park e dal Gomma Park di Bari e patrocinata dal II Municipio del comune pugliese, con spazi dedicati allo street food, animazione e musica, horror show e un grande luna park per tutte le età.

Saranno montate oltre dieci attrazioni, tra cui quelle a tema come il treno fantasma, il castello e gli specchi umoristici, ma anche La corrida, Monza piste, Crystal’s dream e il bruco mela. Non mancheranno i giochi a premi, dal tiro al segno alla giostra dei cerchietti.

Ci sarà poi un’area dedicata al cibo di strada con un’ampia scelta di prodotti culinari, tra cui le bancarelle di caramelle per permettere ai più piccoli di giocare al tipico “dolcetto o scherzetto”. Ma in programma ci sono anche spettacoli e attività d’animazione per grandi e piccini, con mascotte e artisti di strada, oltre che dj-set che dureranno sino a tarda sera.

La prima giornata, quella dedicata alla festa di Halloween, avrà inizio alle 17 con l’apertura del luna park e degli stand enogastronomici. Durante la serata si alterneranno animazione e dj set a cura di Klubasic. Alle 21 ci sarà l’esibizione delle mascotte di Danielsound.

Venerdì 1 novembre l’area sarà attiva in due sessioni, una dalle 10 alle 13.30 e l’altra dalle 17 alle 24. Alle 21 si terrà l’esibizione live de “Gli amici di Carletto”, celebre cartoon rock band che proporrà le sigle dei mitici cartoni animati giapponesi degli anni ’70, ’80 e ’90, rivisitati in chiave rock, metal, funky e pop, con travestimenti e abiti di scena a garantire la riuscita di uno spettacolo esilarante e al tempo stesso di grande spessore musicale. Questa formazione è composta da Francesco Luiso e Liliana Marzo in voce, Alessandro Cappa e Antonio Vegius alle chitarre, Nico Pagano alla batteria e Annalisa Visaggi al basso. La loro esibizione, rigorosamente svolta in costume, è un mix di energia e vivacità, che propone un viaggio nel tempo ai fruitori che sono riportati agli anni della giovinezza con una sequenza di brani che riprendono i principali cartoni animati giapponesi, tanto amati da chi oggi ha tra i 60 e i 30 anni. Durante la serata saranno proposti diversi brani, da “Carletto il principe dei mostri” (da cui prendono il nome), a “Occhi di Gatto”, passando per “Pollon”, “Holly & Benji” e molti altri.

Il “Monster Day” sarà accessibile gratuitamente. Le attrazioni del luna park (ognuna accessibile con ticket) rimarranno presenti sino a domenica 3 novembre.