Apecar si ribalta nel Brindisino, morto 72enne

Niente da fare per un 72enne morto in seguito a un incidente stradale verificatosi a Mesagne, nel Brindisino. Tra le ipotesi al vaglio della polizia locale di Mesagne quella di un possibile malore dell’uomo in seguito al quale avrebbe perso il controllo del mezzo, un’Apecar. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione il mezzo si sarebbe ribaltato nei pressi di un rondò sulla provinciale 82 per San Pietro Vernotico. Sul posto oltre alla polizia locale e i sanitari del 118 anche i vigili del fuoco.