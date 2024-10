Bari, ancora degrado nell’ex Cto: “Situazione indecente”

Ancora degrado nell’ex Cto di Bari. A denunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna che in mattinata ha effettuato un sopralluogo, il secondo a distanza di due mesi. “A due mesi di distanza dal mio primo sopralluogo – evidenzia – non è cambiato praticamente niente: le gravi criticità che attanagliano l’ex Cto di Bari restano pressoché le stesse. Evidentemente la situazione non interessa a Emiliano che convocherò in audizione assieme al neo assessore alla Sanità, Piemontese, perché non bisogna perdere altro tempo e non si può continuare a prendere in giro le persone che soffrono”, sottolinea.

“I passi carrabili abusivi c’erano e ci sono – prosegue – ciò dimostra come anche da parte del Comune di Bari ci sia totale disinteresse nel far rispettare le regole. Ci sono solo sette posti auto riservati ai disabili che, in numero molto più corposo, usufruiscono della struttura che pure potrebbe contare su una area dismessa adiacente che potrebbe essere adibita a parcheggio. Persiste, nel cortile interno della struttura, un parcheggio selvaggio di motocicli. Tuttavia desidero fare un plauso al direttore sanitario Luigi Fruscio per la disponibilità e la collaborazione dimostrata che si è tradotta nella pulizia dell’area retrostante riservata all’accesso diretto dei disabili alla fisioterapia e nell’impegno nel risolvere la problematica delle porte automatiche all’interno della struttura. Di tutta evidenzache invece Regione Puglia, Asl Bari e Comune di Bari risultano non pervenuti in questa vicenda che, per quel che mi riguarda, proseguirò monitorare costantemente e a denunciare fin quando non verrà risolta per il rispetto che si deve alla dignità delle persone e a maggior ragione delle persone che soffrono”, conclude.