Bari, continua la ‘pareggite’: 0 – 0 con la Carrarese

(Di Nicola Lucarelli) Ancora un pareggio per il Bari, il quinto di fila. Contro la Carrarese, la formazione di Longo ha offerto una prestazione opaca e con pochi sussulti. La squadra biancorossa ha palesato i soliti limiti offensivi, fallendo anche qualche ghiotta occasione come accaduto a Lasagna e Sibilli nel secondo tempo. Di contro, la Carrarese ha mostrato una discreta organizzazione di gioco e tanta buona volontà creando diversi grattacapi alla formazione di casa.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Carrarese, il tecnico del Bari Moreno Longo deve rinunciare a Cesar Falletti, indisponibile insieme a Favilli e Matino. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: conferma per Favasuli sulla fascia destra, mentre Sibili affiancherà Lasagna in attacco.

Nella Carrarese, il tecnico Antonio Calabro, non può contare sull’estro di Filippo Falco, fermato da un affaticamento muscolare. L’allenatore nativo di Galatina schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1, panchina per Shpendi.

PRIMO TEMPO: Parte forte la Carrarese che va subito al tiro al minuto 3 con Zuelli che costringe Radunovic alla parata in corner. Replica il Bari al minuto 10 con Lasagna che colpisce di testa su cross di Sibilli, ma Bleve respinge. Ancora Lasagna protagonista al minuto 12, ma il suo diagonale si perde a lato. Ci prova Schiavi al minuto 18, ma la sua conclusione finisce fuori. Sibilli prova a beffare Bleve al minuto 27, ma il suo rasoterra si spegne a pochi centimetri dal palo. Biancorossi ancora al tiro al minuto 33 con Benali, ma l’estremo difensore ospite è attento. Grande chance per i toscani al minuto 36 con Finotto che colpisce di testa in area, con la palla che sibila alla destra del palo della porta barese. Mantovani salta più in alto di tutti al minuto 45 su corner battuto da Sibilli, ma Bleve blocca in presa. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0 – 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per il Bari: fuori Lella dentro Manzari. Episodio dubbio al minuto 56: Sibilli calcia a botta sicura, ma un difensore ospite respinge con una mano: per il signor Dionisi è tutto regolare. Lasagna prova la conclusione di prima intezione al minuto 58, ma la palla termina a lato. Il Bari si divora una clamorosa palla gol al minuto 64: Manzari scende sulla destra e serve una palla bassa per Lasagna che tira sul portiere in uscita. Sulla ribattuta, Sibilli fallisce l’impatto con la palla a porta sguarnita. Doppio cambio per Longo al minuto 69: fuori Favasuli e Sibilli, dentro Oliveri e Bellomo. Si fa vedere la Carrarese al minuto 80 con Shpendi che impegna Radunovic. Ultime sostituzioni per il Bari al minuto 82: fuori Lasagna e Mantovani, dentro Novakovich e Obaretin. Il Bari trova la rete al minuto 86 con Novakovich, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Carrarese prova a beffare i galletti in pieno recupero, ma Radunovic dice di ‘no’. Il portiere serbo deve allungarsi a pochi secondi dal termine del match per mettere in corner un tiro Shpendi deviato da Vicari. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Dionisi. Bari – Carrarese edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 0 – 0.

PAGELLE: Radunovic si mostra sicuro. Lella non incide

Radunovic 7, Pucino 6, Vicari 6, Mantovani 5,5 (Obaretin sv), Favasuli 5,5 (69′ Oliveri 6), Maita 5,5, Benali 6, Lella 5 (45′ Manzari 6), Dorval 5,5, Sibilli 5,5 (69′ Bellomo 5,5), Lasagna 6 (Novakovich sv)

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Ammoniti: Giovane, Schiavi, Lasagna, Mantovani, Bellomo, Cherubini

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 – 4

Corner: 3 – 3

Possesso palla: 60% 40%

Spettatori: 14.603 (7.154 abbonati; 62 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli, Maita, Benali, Lella, Dorval, Sibilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Simic, Obaretin, Saco

CARRARESE: Bleve, Imperiale (c), Illanes, Panico, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Giovane, Coppolaro, Finotto, Zanon

Panchina: Chiorra, Oliana, Palmieri, Cherubini, Bouah, Shpendi, Capello, Guarino, Motolese, Belloni, Capezzi, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Assistenti: Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale: Filippo Colaninno della sezione di Nola. VAR: Giacomo Camplone (Pescara), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

(Foto ssc bari)