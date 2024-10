Bari, il parco di Torre a Mare avrà un impianto di videosorveglianza

Il nuovo parco di Torre a Mare avrà un impianto di videosorveglianza. Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo relativo al secondo contratto attuativo dell’accordo quadro per la costruzione e manutenzione degli impianti di sorveglianza (e servizi connessi) della città di Bari – annualità 2023/26, finanziato con fondi PN Metro plus Città medie Sud 2021/27.

Nello specifico, il progetto esecutivo approvato, del valore di 85mila euro, riguarda l’installazione dell’impianto di sorveglianza all’interno del Parco per tutti, a Torre a mare, il cui cantiere volge ormai al termine. L’impianto di ultima generazione, realizzato per dialogare con il Centro stella attivo presso il comando della Polizia locale, disporrà di 4 telecamere multisensore installate su pali ad hoc e posizionate in modo da garantire una buona copertura delle aree del parco e di una telecamera bullet posizionata su un muro attraverso appositi sostegni. Il tutto sarà raggruppato in tre armadi blindati di nuova installazione a tutela della strumentazione.

“Il parco per tutti sarà consegnato alla città nei primi mesi del prossimo anno – commenta l’assessore Scaramuzzi – si tratta di un grande spazio verde attrezzato, realizzato in un’area precedentemente inutilizzata, molto atteso dalla comunità dei residenti, che vogliamo possa essere vissuto appieno e in sicurezza. Per questo, utilizzando l’accordo quadro in essere, abbiamo scelto di dotarlo di un impianto di videosorveglianza che, se da un lato rappresenterà un deterrente per gli atti vandalici, dall’altro contribuirà ad aumentare la percezione di sicurezza di quanti frequenteranno questa nuova area verde della città, a pochi passi dal mare”, ha concluso.

Foto repertorio