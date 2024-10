Bari, Picaro su report Legambiente: “Dati preoccupanti”

“Questa classifica non può lasciarci indifferenti”. Così l’eurodeputato barese, Michele Picaro, FdI, in seguito ai dati diffusi nell’ultimo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente che vede oggi la città di Bari, al fianco delle altre città pugliesi, occupare gli ultimi posti in classifica per qualità ambientale. “La nostra amata città, come le altre città pugliesi – prosegue – soffre di una gestione ambientale che necessita di una svolta concreta e immediata. Da componente della commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare (ENVI) presso il Parlamento Europeo, sottolineo il ruolo centrale dell’Unione Europea nell’incoraggiare pratiche e normative che puntino a una migliore qualità dell’aria e una più attenta gestione delle risorse. L’attenzione verso l’ambiente non deve mai diventare un peso per i cittadini e le imprese, ma piuttosto uno stimolo per investire in tecnologie pulite e creare un ambiente più sano e vivibile”, conclude.

