Bari, scarsa illuminazione al Libertà: “A rischio sicurezza”

Scarsa illuminazione nel quartiere Libertà. Diversi i disagi. A denunciare quanto accade è Luogo Cipriani del movimento indipendente “Riprendiamoci il futuro” fortemente preoccupato per la sicurezza relativa a residenti, ma non solo.

“Da tempo – denuncia Cipriani – alcune attività commerciali operanti nel tratto di via Trevisani, tra via Garruba e via Nicolai, sono costrette a chiudere in anticipo a causa del malfunzionamento della pubblica illuminazione. Continuano infatti a pervenire lamentele da parte di residenti e commercianti della zona suddetta, i quali a causa dell’oscurità che favorisce episodi delittuosi e rende questo tratto di quartiere inquietante e malsicuro. A tal proposito, lo scrivente constata che nonostante le numerose segnalazioni fatte in passato alla Polizia Municipale e all’URP del Comune di Bari, a tutt’ oggi non è intervenuto nessuno per sanare la situazione. In più circostanze gli addetti della Polizia Municipale e dell’URP del Comune, hanno infatti asserito che il loro compito si limita alla segnalazione di tali anomalie, e che non possono fare altro”, ha concluso chiedendo un intervento immediato per garantire la sicurezza e scongiurare eventuali aggressioni.