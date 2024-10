Foggia, anche il Policlinico Riuniti avrà una “culla per la vita”

Anche al Policlinico Riuniti di Foggia sarà disponibile una “culla per la vita”. Si tratta di un’iniziativa che offrirà alle madri in condizioni di estrema vulnerabilità, che non possono occuparsi del proprio neonato, la possibilità di lasciarlo in anonimato in un ambiente sicuro, dove verrà subito assistito dal personale sanitario. La cerimonia d’inaugurazione si terrà lunedì 4 novembre alle ore 11 presso l’unità di neonatologia. Promossa dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL) dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, l’idea ha subito trovato il sostegno dell’Ordine dei Medici di Foggia e il pieno appoggio della direzione strategica del policlinico. Il progetto per realizzare una culla per la vita a Foggia era stato avviato dalla consulta in collaborazione con il policlinico nel giugno 2023 e la culla sarà benedetta dall’arcivescovo Giorgio Ferretti.

